У Грузії з 1 грудня введуть COVID-перепустки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Грузії з 1 грудня запровадять систему "зелених перепусток" (паспортів вакцинації проти коронавірусу) для відвідування низки об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі за підсумками засідання міжвідомчої координаційної ради, інформує УНН із посиланням на Эхо Кавказа.
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"Зелений" статус отримають:
– повністю вакциновані громадяни;
– люди, які хворіли на коронавірус;
– люди, які здали ПЛР-тест (протягом останніх 72 годин) або експрес-тест на антиген (протягом останніх 24 годин).
"Із 1 грудня громадяни матимуть змогу відвідувати різні об'єкти лише за принципом "зеленого паспорта". Це об'єкти харчування, розважальні центри, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо", — зазначив Гарібашвілі.
За його словами, повний список об'єктів буде опубліковано додатково. Вимагатимуть "зелений паспорт" від жителів Грузії та туристів віком від 18 років.
"Ця вимога поширюватиметься лише на гостей об'єктів, а не на людей, які там працюють", — додав Гарібашвілі.
Додамо
Сьогодні у Грузії ввели виплату для пенсіонерів за вакцинацію проти коронавірусу. Вони отримають по 200 ларі (63 долари США) після першого щеплення проти COVID-19. Для одержання виплати необхідно вакцинуватися до 1 січня 2022 року.
Нагадаємо
17 жовтня у Грузії оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19. Президент країни Саломе Зурабішвілі вимагає ввести обов'язкову вакцинацію для людей із груп ризику.