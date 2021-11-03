У Грузії президент вимагає запровадити обов'язкову вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вимагає ввести обов'язкову вакцинацію для ризик-груп, передає УНН із посиланням на Грузія.Online.
Деталі
На надзвичайному брифінгу президент звернулася до влади, Патріархії та ЗМІ з проханням активізувати питання вакцинації у країні.
“Я звертаюся до влади із закликом вжити термінових та жорстких заходів — зробити вакцинацію обов’язковою для ризик-груп. Ввести ковід-паспорт для входу в публічні простори, а також платне лікування для нещеплених людей.
Я звертаюся до медіа із проханням збільшити частоту передач для висвітлення цієї проблеми. Закликаю громадянський сектор бути активнішим, а партії — до стриманості.
Відповідальність велика для Патріархії, яка, як і раніше, утримується від благословення, дозволяючи окремим священнослужителям проповідувати антиваксерну пропаганду.
Я ще раз звертаюся до Патріархії, як я зробила сьогодні, щоб церква дала парафіянам чітку вказівку та приклад”, — заявила Зурабішвілі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені заявили про можливий початок кінця пандемії COVID-19
Нагадамєо
У жовтні у Грузії оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19.