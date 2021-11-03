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У Грузії президент вимагає запровадити обов'язкову вакцинацію

Київ • УНН

 • 14862 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вимагає ввести обов'язкову вакцинацію для ризик-груп, передає УНН із посиланням на Грузія.Online.

У Грузії президент вимагає запровадити обов'язкову вакцинацію

Деталі

На надзвичайному брифінгу президент звернулася до влади, Патріархії та ЗМІ з проханням активізувати питання вакцинації у країні.

“Я звертаюся до влади із закликом вжити термінових та жорстких заходів — зробити вакцинацію обов’язковою для ризик-груп. Ввести ковід-паспорт для входу в публічні простори, а також платне лікування для нещеплених людей.

Я звертаюся до медіа із проханням збільшити частоту передач для висвітлення цієї проблеми. Закликаю громадянський сектор бути активнішим, а партії — до стриманості.

Відповідальність велика для Патріархії, яка, як і раніше, утримується від благословення, дозволяючи окремим священнослужителям проповідувати антиваксерну пропаганду.

Я ще раз звертаюся до Патріархії, як я зробила сьогодні, щоб церква дала парафіянам чітку вказівку та приклад”, — заявила Зурабішвілі.

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