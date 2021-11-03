Вчені заявили про можливий початок кінця пандемії COVID-19

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Вчені очікують, що перші країни, які вийдуть з пандемії, матимуть певну комбінацію високого рівня вакцинації та природного імунітету серед людей, які були інфіковані коронавірусом, такі як Сполучені Штати, Велика Британія, Португалія та Індія. Але вони попереджають, що SARS-CoV-2 залишається непередбачуваним вірусом, який мутує.

"Ми вважаємо, що від сьогодні до кінця 2022 року ми отримаємо контроль над цим вірусом... де ми можемо значно зменшити тяжкість захворювання та смертність", — повідомила епідеміолог, експерт ВООЗ з боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керкхове.

До кінця 2022 року ВООЗ планує, що 70% населення планети було вакциновано.

"Якщо ми досягнемо цієї мети, ми опинимося в дуже, дуже іншій епідеміологічній ситуації", - сказала Ван Керкхове.

Тим часом вона стурбована тим, що країни передчасно знімають запобіжні заходи щодо COVID-19.

Згідно зі звітом ВООЗ від 26 жовтня майже у всіх регіонах світу з серпня зменшується кількість випадків COVID-19 і смертності.

Європа стала винятком: "Delta" штам завдав нового "удару" в країнах із низьким рівнем вакцинації, таких як Росія та Румунія, а також у тих місцях, де було знято вимоги до носіння масок. Цей штам коронавірусу також сприяв зростанню інфекцій у таких країнах, як Сінгапур і Китай, які мають високі показники вакцинації, але низький природний імунітет через набагато суворіші заходи карантину.

Деякі експерти заявили, що очікують, що хвиля "Delta" в США завершиться цього місяця і стане останнім великим сплеском COVID-19.

"Ми переходимо від фази пандемії до більш ендемічної фази цього вірусу, коли цей вірус просто стає постійною загрозою тут, у Сполучених Штатах", — сказав колишній комісар з контролю за продуктами і ліками Скотт Готліб.

Комп’ютерний вірусолог з онкологічного центру імені Фреда Хатчінсона Тревор Бедфорд, який відстежує еволюцію SARS-CoV-2, бачить більш м’яку зимову хвилю в Сполучених Штатах, а потім перехід до ендемічного захворювання в 2022–2023 роках. Він прогнозує від 50 до 100 тисяч смертей від COVID-19 у США на рік, крім приблизно 30 тисяч щорічних смертей від грипу.

Очікується, що COVID-19, як і інші ендемічні захворювання, такі як малярія, як і раніше, залишатиметься основною причиною захворювань і смерті протягом багатьох років.

"Ендемічний не означає доброякісний", – каже Ван Керкхове.

Деякі експерти кажуть, що коронавірус з часом буде вести себе більше як кір, який все ще викликає спалахи в популяціях, де охоплення вакцинацією є низьким.

Інші вважають, що COVID-19 стає все більше сезонним респіраторним захворюванням, таким як грип. Вірус, швидше за все, продовжуватиме мутувати, що вимагатиме щорічних щеплень.