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Ученые заявили о возможном начале конца пандемии COVID-19

Киев • УНН

 • 27214 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Так как всплеск случаев штамма "Delta" уменьшается во многих регионах мира, ученые изучают возможность перехода COVID-19 в эндемическое заболевание. Агентство Reuters провело интервью с более чем десятком ведущих экспертов по болезням, чтобы дать ответ на вопрос, о возможном начале конца пандемии COVID-19, информирует УНН.

Ученые заявили о возможном начале конца пандемии COVID-19

Детали

Ученые ожидают, что первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенную комбинацию высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, которые были инфицированы коронавирусом, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия. Но они предупреждают, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует.

"Мы считаем, что с сегодняшнего дня до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом. Где мы можем значительно уменьшить тяжесть заболевания и смертность", — сообщила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

К концу 2022 года ВОЗ планирует, что 70% населения планеты было вакцинировано.

"Если мы достигнем этой цели, мы окажемся в очень, очень другой эпидемиологической ситуации", - сказала Ван Керкхове.

Между тем она обеспокоена тем, что страны преждевременно снимают меры предосторожности в отношении COVID-19.

Согласно отчету ВОЗ от 26 октября почти во всех регионах мира с августа уменьшается количество случаев COVID-19 и смертности.

Европа стала исключением: "Delta" штамм нанес новый "удар" в странах с низким уровнем вакцинации, таких как Россия и Румыния, а также в тех местах, где были сняты требования к ношению масок. Этот штамм коронавируса также способствовал росту инфекций в таких странах, как Сингапур и Китай, которые имеют высокие показатели вакцинации, но низкий естественный иммунитет из-за гораздо более суровых мер карантина.

Некоторые эксперты заявили, что ожидают, что волна "Delta" в США завершится в этом месяце и станет последним крупным всплеском COVID-19.

"Мы переходим от фазы пандемии к более эндемичной фазе вируса, когда этот вирус просто становится постоянной угрозой здесь, в Соединенных Штатах", — сказал бывший комиссар по контролю за продуктами и лекарствами Скотт Готлиб.

Компьютерный вирусолог из онкологического центра имени Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд, который отслеживает эволюцию SARS-CoV-2, видит более мягкую зимнюю волну в Соединенных Штатах, а затем переход к эндемическому заболеванию в 2022-2023 годах. Он прогнозирует от 50 до 100 тысяч смертей от COVID-19 в США в год, кроме примерно 30 тысяч ежегодных смертей от гриппа.

Ожидается, что COVID-19, как и другие эндемичные заболевания, такие как малярия, как и ранее, будет оставаться основной причиной заболеваний и смерти в течение многих лет.

"Эндемический не означает доброкачественный", - говорит Ван Керкхове.

Некоторые эксперты говорят, что коронавирус со временем будет вести себя больше как корь, которая все еще вызывает вспышки в популяциях, где охват вакцинацией является низким.

Другие считают, что COVID - 19 становится все более сезонным респираторным заболеванием, таким как грипп. Вирус, скорее всего, продолжит мутировать, что потребует ежегодных прививок.

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