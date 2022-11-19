В Грузии в этом году распространяется "гонконгский грипп"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Грузии растет количество заболеваний гриппом, в этом году большинство случаев - так называемый "гонконгский грипп". Об этом сообщил медицинский директор центральной детской больницы им. Яшвили Иван Чхаидзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
По словам медика, в Грузии циркулирует вирус H3N2, также есть случаи распространения H1N1.
"Распространение гриппа в этом году в Грузии началось очень рано", - отметил Чхаидзе.
Пик заболеваемости гриппом врачи ждут в декабре-январе, одновременно с распространением штамма коронавируса "омикрон". Врачи предупреждают, что схема лечения гриппа и коронавируса – разная, поэтому важна диагностика с самого начала.
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По прогнозам, течение гриппа в этом году в большинстве случаев может проходить сложнее, чем при заболевании омикроном, особенно у маленьких детей.
"Годы ограничений и противоэпидемических мер практически ликвидировали прослойку людей с иммунитетом к гриппу среди населения. Сейчас у немногих есть антитела. Есть ожидания, что больных гриппом будет больше, чем в период до пандемии", — говорит Чхаидзе.
Группы риска и для гриппа, и для омикрона одинаковы: пожилые (старше 65 лет), дети младше двух лет, беременные женщины и люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, почек, крови, эндокринно-обменными нарушениями.