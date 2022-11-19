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У Грузії цього року поширюється "гонконгський грип"

У Грузії цього року поширюється "гонконгський грип"

Київ • УНН

 • 758975 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Грузії зростає кількість захворювань на грип, цього року більшість випадків - так званий "гонконгський грип". Про це повідомив медичний директор центральної дитячої лікарні ім. Яшвілі Іване Чхаїдзе, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Деталі

За словами медика, у Грузії циркулює вірус H3N2, також є випадки поширення H1N1.

"Поширення грипу цього року в Грузії почалося дуже рано", - зазначив Чхаїдзе.

Пік захворюваності на грип лікарі чекають у грудні-січні, одночасно з поширенням штаму коронавірусу "омікрон". Лікарі попереджають, що схема лікування грипу та коронавірусу – різна, тому важлива діагностика із самого початку.

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За прогнозами, перебіг грипу цього року в більшості випадків може проходити складніше, ніж при захворюванні на омікрон, особливо у маленьких дітей.

"Роки обмежень та протиепідемічних заходів практично ліквідували прошарок людей з імунітетом до грипу серед населення. Зараз у небагатьох є антитіла. Є очікування, що хворих на грип буде більше, ніж у період до пандемії", — каже Чхаїдзе.

Групи ризику і для грипу, і для омікрону однакові: літні (старші 65 років), діти віком до двох років, вагітні жінки та люди з хронічними бронхолегеневими захворюваннями, хворобами серця, нирок, крові, ендокринно-обмінними порушеннями.

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