В Греции сегодня состоится забастовка против политики жесткой экономии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Греции сегодня проходит общенациональная забастовка против правительственной политики жесткой экономии. Об этом сообщает Ekathimerini, передает УНН.
Организаторами забастовки является объединение крупнейших профсоюзов Греции. В Афинах ожидаются демонстрации под парламентом, где будет обсуждаться бюджет на следующий год. В связи с этим водителям советуют избегать поездок в центральные кварталы города.
Отмечается, что общественный транспорт в Афинах будет работать также с ограничением: метро только с 9:00 до 16:00, а автобусы и троллейбусы - с 9:00 до 21:00.
Национальная и пригородная железная дорога также присоединились к 24-часовой забастовки и в настоящее время приостановили оказание услуг. Железнодорожного сообщения с аэропортом Афин в этот день не будет.
Авиадиспетчеры в свою очередь присоединились к забастовке на 4 часа, поэтому ряд авиарейсов отменены или отложены.
Также в забастовке примут участие работники портов. Частично не будут работать школы, больницы и государственные учреждения.
Напомним, 24 октября ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ.