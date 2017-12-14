В Греции сегодня состоится забастовка против политики жесткой экономии

Организаторами забастовки является объединение крупнейших профсоюзов Греции. В Афинах ожидаются демонстрации под парламентом, где будет обсуждаться бюджет на следующий год. В связи с этим водителям советуют избегать поездок в центральные кварталы города.

Отмечается, что общественный транспорт в Афинах будет работать также с ограничением: метро только с 9:00 до 16:00, а автобусы и троллейбусы - с 9:00 до 21:00.

Национальная и пригородная железная дорога также присоединились к 24-часовой забастовки и в настоящее время приостановили оказание услуг. Железнодорожного сообщения с аэропортом Афин в этот день не будет.

Авиадиспетчеры в свою очередь присоединились к забастовке на 4 часа, поэтому ряд авиарейсов отменены или отложены.

Также в забастовке примут участие работники портов. Частично не будут работать школы, больницы и государственные учреждения.

Напомним, 24 октября ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухдневную забастовку во всех СМИ.