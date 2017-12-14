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У Греції сьогодні відбудеться страйк проти політики жорсткої економії

У Греції сьогодні відбудеться страйк проти політики жорсткої економії

Київ • УНН

 • 9847 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Греції сьогодні проходить загальнонаціональний страйк проти урядової політики жорсткої економії. Про це повідомляє Ekathimerini, передає УНН.

Організаторами страйку є об'єднання найбільших профспілок Греції. В Афінах очікуються демонстрації під парламентом, де буде обговорюватись бюджет на наступний рік. У зв'язку з цим водіям рядять уникати поїздок в центральні квартали міста.

Зазначається, що громадський транспорт в Афінах працюватиме також з обмеженням: метро лише з 9:00 до 16:00, а автобуси й тролейбуси - з 9:00 до 21:00.

Національна і приміська залізниця також приєдналися до 24-годинного страйку і на цей час призупинили надання послуг. Залізничного сполучення з аеропортом Афін цього дня не буде.

Авіадиспетчери в свою чергу приєдналися до страйку на 4 години, тому низка авіарейсів скасовані або відкладені.

Також у страйку візьмуть участь працівники портів. Частково не працюватимуть школи, лікарні і державні установи.

Нагадаємо, 24 жовтня провідні профспілки журналістів Греції оголосили дводенний страйк у всіх ЗМІ.

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