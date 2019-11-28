В ГПУ рассказали сколько зарегистрировано дел из-за фейковых минирований с 2014 года

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители зарегистрировали 5765 уголовных производств из-за ложных сообщений об угрозе безопасности граждан с января 2014 года по октябрь 2019-го. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН со ссылкой на данные Радио Свобода.

Так, за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано рекордное количество дел по этой статье (1542). За весь 2014 год таких было 1202, в 2015-м — 643, в 2016-м — 939, в 2017-м — 698, в 2018-м — 741. Полиция Киева отметила для издания, что увеличение количества фейковых сообщений о минировании в 2019 году происходило на фоне президентских и парламентских выборов.

За последние шесть лет 640 производств закрыли на основании пунктов 1, 2, 4, 6 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса. Речь идет о делах, закрытых из-за отсутствия правонарушения, преступления, вступления в силу закона, что отменяет уголовную ответственность за те или иные действия, наличие действующего приговора по тому же обвинению либо определение суда о прекращении дела по аналогичным обвинениям.

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По данным прокуратуры, которые приводит издание, за шесть лет обнаружили 589 человек, которые сообщали ложную информацию об угрозе безопасности граждан. В общем в суды направили 701 производства.

Статья 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Если преступление вызвало тяжкие последствия или совершенное повторно, речь пойдет о лишении свободы на 4-8 лет.

В конце сентября у столичного Майдана Независимости человек угрожал прыгнуть с крыши многоэтажки.

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