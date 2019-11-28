У ГПУ розповіли скільки зареєстровано справ через фейкові мінування з 2014 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян із січня 2014 року до жовтня 2019-го. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН із посиланням на дані Радіо Свобода.

Так, за 10 місяців 2019 року зареєстрована рекордна кількість справ за цією статтею (1 542). За весь 2014 рік таких було 1202, у 2015-му — 643, у 2016-му — 939, у 2017-му — 698, у 2018-му — 741. Поліція Києва зазначила виданню, що збільшення кількості фейкових повідомлень про замінування у 2019 році відбувалося на тлі президентських та парламентських виборів.

За останні шість років 640 проваджень закрили на підставі пунктів 1, 2, 4, 6 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу. Мова йде про справи, закриті через відсутність правопорушення, складу злочину, набуття чинності закону, який скасовує кримінальну відповідальність за ті чи інші дії, наявність чинного вироку за тим самим обвинуваченням або ухвала суду про закриття справи за аналогічним обвинуваченням.

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За даними прокуратури, які наводить видання, за шість років виявили 589 людей, які повідомляли неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян. Загалом до судів направили 701 провадження.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або вчинений повторно, мова йтиме про позбавлення волі на 4-8 років.

Нагадаємо, наприкінці вересня біля столичного Майдану Незалежності чоловік погрожував стрибнути з даху багатоповерхівки.

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