Біля столичного Майдану Незалежності чоловік погрожує стрибнути з даху багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На дах будівлі біля столичного Майдану Незалежності виліз чоловік, який погрожує стрибнути, передає УНН.
На даху будівлі за адресою Хрещатик 7/11, що знаходиться навпроти Будинку Профсоюзів, знаходиться чоловік, який погрожує стрибнути. Навколо будівлі почали збиратися люди. На місце прибули співробітники швидкої медичної допомоги, рятувальники, а також працівники правоохоронних органів.
Сам чоловік, що знаходиться на даху, періодично викрикує щось чи до працівників поліції, чи до людей, що зібрались знизу. Співробітники поліції намагаються провести бесіду з чоловіком.
Сама територія навколо будівлі обмежена спеціальною стрічкою.
Нагадаємо, Олексію Бельку, який погрожував 18 вересня підірвати міст Метро у Києві, повідомлено про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. А нещодавно, 25 вересня, про мінування мосту Метро повідомила школярка: вона, з її слів, бачила подібну подію в новинах і вирішила пожартувати.