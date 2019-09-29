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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Біля столичного Майдану Незалежності чоловік погрожує стрибнути з даху багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 22073 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. На дах будівлі біля столичного Майдану Незалежності виліз чоловік, який погрожує стрибнути, передає УНН.

Біля столичного Майдану Незалежності чоловік погрожує стрибнути з даху багатоповерхівки

На даху будівлі за адресою Хрещатик 7/11, що знаходиться навпроти Будинку Профсоюзів, знаходиться чоловік, який погрожує стрибнути. Навколо будівлі почали збиратися люди. На місце прибули співробітники швидкої медичної допомоги, рятувальники, а також працівники правоохоронних органів.

Сам чоловік, що знаходиться на даху, періодично викрикує щось чи до працівників поліції, чи до людей, що зібрались знизу. Співробітники поліції намагаються провести бесіду з чоловіком.

Сама територія навколо будівлі обмежена спеціальною стрічкою.

Нагадаємо, Олексію Бельку, який погрожував 18 вересня підірвати міст Метро у Києві, повідомлено про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. А нещодавно, 25 вересня, про мінування мосту Метро повідомила школярка: вона, з її слів, бачила подібну подію в новинах і вирішила пожартувати.

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