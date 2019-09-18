У МВС розповіли подробиці спецоперації по знешкодженню мінера мосту Метро у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів подробиці спецоперації по знешкодженню військового, що хотів підірвати міст Метро у Києві. Про це Шевченко розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Це була особлива і складна поліцейська операція. Міст метро у Києві — це стратегічний об’єкт підвищеної небезпеки. Його зупинка паралізувала пів столиці. У найвищій точці мосту перебував озброєний зловмисник у машині. Колишній військовий. Не простий, дуже фаховий стрілець. Відкривав вогонь у повітря. Влучив у спостережний дрон, який впав у ріку. Погрожував підірвати міст. Враховуючи, що цього літа він добровільно здав у поліцію кіло вибухівки і патрони, у машині могло бути що завгодно”, — розповів Шевченко.
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Він зазначив, що наслідки ймовірного підриву машини з вибухівкою на мосту метро уявити було складно.
“Існувала також загроза, що він продовжить рух вперед у напрямку лівого берега у житлові квартали, де виникла би загроза киянам. Обидва виїзди з мосту перекрила бронетехніка, розклали їжаки для примусової зупинки машини”, — зазначив речник МВС.
Він додав, що з повітря за зловмисником спостерігали дрони, рух по Дніпру блокувала водна поліція, а снайпери зайняли свої позиції навколо мосту.
“Командував операцією начальник Поліція Києва генерал Андрей Крищенко. Враховуючи невдалі спроби почати змістовні перемовини і вочевидь неадекватний стан підозрюваного, наближення темної пори доби, коли операція суттєво би ускладнилася, було прийнято рішення почати штурмові дії. Дві у групи Департамент „Корпус оперативно-раптової дії“ (КОРД — ред) Національної поліції України під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці виявили тубус з гранатомету і мисливську зброю. “Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет”, — додав Шевченко.
Наразі триваю слідчі дії.
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Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
Наразі рух на мосту було відновлено.