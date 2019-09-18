У МВС розповіли подробиці спецоперації по знешкодженню мінера мосту Метро у Києві

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів подробиці спецоперації по знешкодженню військового, що хотів підірвати міст Метро у Києві. Про це Шевченко розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.