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В МВД рассказали подробности спецоперации по обезвреживанию минера моста Метро в Киеве

В МВД рассказали подробности спецоперации по обезвреживанию минера моста Метро в Киеве

Киев  •  УНН

 • 21917 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробности спецоперации по обезвреживанию военного, который хотел взорвать мост Метро в Киеве. Об этом Шевченко рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Это была особая и сложная полицейская операция. Мост метро в Киеве — это стратегический объект повышенной опасности. Его остановка парализовала пол столицы. В самой высокой точке моста находился вооруженный злоумышленник в машине. Бывший военный. Не простой, очень профессиональный стрелок. Открывал огонь в воздух. Попал в наблюдательный дрон, который упал в реку. Угрожал взорвать мост. Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно”, — рассказал Шевченко.

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Он отметил, что последствия вероятного подрыва машины со взрывчаткой на мосту метро представить было сложно.

“Существовала также опасность, что он продолжит движение вперед в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла бы угроза киевлянам. Оба выезды с моста перекрыла бронетехника, разложили ежи для принудительной остановки машины”, — отметил представитель МВД.

Он добавил, что с воздуха за злоумышленником наблюдали дроны, движение по Днепру блокировала водная полиция, а снайперы заняли свои позиции вокруг моста.

“Командовал операцией начальник Полиция Киева генерал Андрей Крищенко. Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватном состоянии подозреваемого, приближение темное время суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия. Две в группы Департамент „Корпус оперативно-внезапной действия“ (КОРД — ред) Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обнаружили тубус из гранатомета и охотничье оружие. “Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет”, — добавил Шевченко.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали”.

Сейчас движение на мосту было восстановлено.

Украинские Национальные Новости

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