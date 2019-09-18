У Києві невідомий погрожує підірвати міст Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Києві на мосту Метро чоловік погрожує влаштувати вибух. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали. Перевіряємо”, — повідомили у пресслужбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рух у столичному метро від станції "Дніпро" зупинено через повідомлення про мінування
Раніше УНН повідомляв, що столичний міст Метро перекрили через загрозу вибуху.