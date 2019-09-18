В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро

"Информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали. Проверяем", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее УНН сообщал, что столичный мост Метро перекрыли из-за угрозы взрыва.