В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киеве на мосту Метро мужчина угрожает устроить взрыв. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали. Проверяем", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее УНН сообщал, что столичный мост Метро перекрыли из-за угрозы взрыва.