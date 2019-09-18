Столичний міст Метро перекрили через загрозу вибуху - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Столичний міст Метро перекрили через загрозу вибуху. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Київ автомобільний", передає УНН.
"Рух по мосту Метро повністю перекрито в обох напрямках. Проїхати на метро також не можна. За попередньою інформацією, надійшло повідомлення про те, що міст замінований", - йдеться у повідомленні.
Наразі УНН дізнається деталі інциденту у поліції.
Раніше пресслужба КП “Київський метрополітен” у Facebook повідомила, що "червона лінія" київського метро, яка проходить по мосту, працює тільки від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна” через анонімний дзвінок про мінування.