Столичный мост Метро перекрыли из-за угрозы взрыва - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Столичный мост Метро перекрыли из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Киев автомобильный", передает УНН.
"Движение по мосту Метро полностью перекрыто в обоих направлениях. Проехать на метро тоже нельзя. По предварительной информации, поступило сообщение о том, что мост заминирован", - говорится в сообщении.
На данный момент УНН узнает детали инцидента в полиции.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook сообщила, что "красная линия" киевского метро, что проходит по мосту, работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" из-за анонимного звонка о минировании.