Рух у столичному метро від станції "Дніпро" зупинено через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Червона лінія київського метро працює тільки від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна” через анонімний дзвінок про мінування, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КП “Київський метрополітен” у Facebook.
“Увага! Увага! У зв’язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює тільки від станції „Академмістечко“ до станції „Арсенальна“. Рух від станції „Дніпро“ до станції „Лісова“ зупинено. Фахівці проводять перевірку”, — повідомили в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, сьогодні надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради України.