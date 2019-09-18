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Рух у столичному метро від станції "Дніпро" зупинено через повідомлення про мінування

Рух у столичному метро від станції "Дніпро" зупинено через повідомлення про мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Червона лінія київського метро працює тільки від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна” через анонімний дзвінок про мінування, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КП “Київський метрополітен” у Facebook.

“Увага! Увага! У зв’язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працює тільки від станції „Академмістечко“ до станції „Арсенальна“. Рух від станції „Дніпро“ до станції „Лісова“ зупинено. Фахівці проводять перевірку”, — повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, сьогодні надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради України.

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