Движение в столичном метро от станции "Днепр" остановлено из-за сообщения о минировании

“Внимание! Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции „Академгородок“ до станции „Арсенальная“. Движение от станции „Днепр“ до станции „Лесная“ остановлено. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, сегодня поступило сообщение о заминировании Верховной Рады Украины.