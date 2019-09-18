Движение в столичном метро от станции "Днепр" остановлено из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Красная линия киевского метро работает только от станции “Академгородок” до станции “Арсенальная” за анонимного звонка о минировании, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы КП “Киевский метрополитен” в Facebook.
“Внимание! Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции „Академгородок“ до станции „Арсенальная“. Движение от станции „Днепр“ до станции „Лесная“ остановлено. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, сегодня поступило сообщение о заминировании Верховной Рады Украины.