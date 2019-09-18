Надійшло повідомлено про замінування Верховної Ради України – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради України. Про це журналісту УНН повідомила речниця ДСНС України Світлана Водолага.
“Нас проінформували правоохоронці о 12:14, що було повідомлення про замінування Верховної Ради України”, — сказала Водолага.
Проте, народні депутати все одно продовжували роботу у Верховній Раді до завершення порядку денного.
Нагадаємо, жителя Києва затримали за неправдиве повідомлення про замінування станції метро “Почайна”.
Як повідомляв УНН, через неправдиве повідомлення про замінування трьох львівських вишів було евакуйовано близько чотирьох тисяч осіб.