Поступило сообщено о заминировании Верховной Рады Украины - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сегодня поступило сообщение о заминировании Верховной Рады Украины. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.
“Нас проинформировали правоохранители в 12:14, что было сообщение о заминировании Верховной Рады Украины”, — сказала Водолага.
Однако, народные депутаты все равно продолжали работу в Верховной Раде до завершения повестки дня.
Напомним, жителя Киева задержали за ложное сообщение о заминировании станции метро “Почайна”.
Как сообщал УНН, из-за ложного сообщения о заминировании трех львовских вузов были эвакуированы около четырех тысяч человек.