Рух на столичному мосту Метро відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Після того, як поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, рух транспорту відновлено з лівого на правий берег столиці. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook поліції Києва.
“Ситуація біля Мосту метро: рух транспорту з лівого на правий берег відновлено. Поліцейські максимально оперативно проводять слідчі дії, аби пустити авто на лівий берег”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, столичний метрополітен працює у звичайному режимі після мінування мосту Метро.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро.
Як стало відомо, чоловік збив безпілотник, який запустили правоохоронці.
У решті решт, мінера на мосту Метро затримали. Ним виявився колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку. Також деякі ЗМІ повідомляли, що він житель окупованого Сімферополя.