Київська підземка відновила роботу після загрози вибуху на мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Столичний метрополітен працює у звичайному режимі після мінування мосту Метро. Про це повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен", передає УНН.
"Метро працює у звичайному режимі. Спокійного всім вечора!" - йдеться в повідомленні.
Додамо, що у пресслужбі патрульної поліції столиці повідомили, що рух транспортних засобів відкритий в одному напрямку — з лівого на правий берег.
Таке повідомляє і кореспондент УНН з місця події. З його слів, мостом Метро відновили рух транспорту, зокрема автомобільний. Відновила роботу і підземка: перший потяг вже поїхав, а метро підсвітили.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП "Київський метрополітен", а саме про ймовірне мінування станцій.
Як повідомлялося, у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія працювала від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Тобто, перевірялася ділянка від "Дарниці" до "Хрещатику".
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина із нібито схожими на зброю засобами погрожує підірвати міст. Правоохоронці почали спецоперацію.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро.
Як стало відомо, чоловік збив безпілотник, який запустили правоохоронці.
У решті решт, мінера на мосту Метро затримали. Ним виявився колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку. Також деякі ЗМІ повідомляли, що він житель окупованого Сімферополя.