Мінером мосту Метро виявився колишній військовослужбовець - Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловік, що погрожував підірвати міст Метро – колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
“Близько 16:00 почали надходити числені телефонні дзвінки з гарячої лінії 102, що людина на автомобілі перекрила рух на мосту Метро і здійснила кілька пострілів в повітря, не висловлюючи ніяких вимог, а також він кричав, що у нього є вибухівка, яка здетонує, якщо хтось наблизиться”, — сказав він.
За словами Крищенка, жодних інших вимог не було.
Одразу в місті було введено план “Сирена”, і після візуального підтвердження поліція протягом 10 хвилин перекрила повністю рух вагонів метрополітену, була оголошена поліцейська спецоперація “Грім”, сказав він.
Начальник Головного управління Нацполіції повідомив, що на місце одразу висунулись спецпідрозділи “КОРД”, два райуправління було піднято по тривозі, Нацгвардія за наказом міністра. Оперативний супровід надавала СБУ, а також були присутні представники спецпідрозділів.
“Під час першочергових заходів було встановлено особу цієї людини. Він — колишній військовослужбовець, його було звільнено, 3 місяці тому в нього вилучалась вибухівка, тому ми вважали, і були впевнені, що його погрози — реальні, виходячи з цього планували всі дії”, — повідомив він.
Зі слів Крищенка, у чоловіка 2 місяці тому було вилучено 2 кг вибухівки і боєприпаси.
Нагадаємо, поліція підтвердила затримання мінера на мосту Метро.
Раніше УНН повідомили, що правоохоронці встановили особу чоловіка.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.