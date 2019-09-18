Минером моста Метро оказался бывший военнослужащий - Крищенко

"Около 16:00 начали поступать многочисленные телефонные звонки с горячей линии 102, что мужчина на автомобиле перекрыл движение на мосту Метро и осуществил несколько выстрелов в воздух, не выражая никаких требований, а также он кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если кто-то приблизится", - сказал он.

По словам Крищенко, никаких других требований не было.

Сразу в городе был введен план "Сирена", и после визуального подтверждения полиция в течение 10 минут перекрыла полностью движение вагонов метрополитена, была объявлена полицейская спецоперация "Гром", сказал он.

Начальник Главного управления Нацполиции сообщил, что на место сразу выдвинулись спецподразделения "КОРД", два райуправления было поднято по тревоге, Нацгвардия по приказу министра. Оперативное сопровождение оказывала СБУ, а также присутствовали представители спецподразделений.

"Во время первоочередных мероприятий была установлена личность этого человека. Он - бывший военнослужащий, он был уволен, 3 месяца назад у него изымалась взрывчатка, поэтому мы считали, и были уверены, что его угрозы - реальные, исходя из этого планировали все действия", - сообщил он.

По словам Крищенко, у мужчины 2 месяца назад было изъято 2 кг взрывчатки и боеприпасы.

Напомним, полиция подтвердила задержание минера на мосту Метро.

Ранее УНН сообщили, что правоохранители установили личность мужчины.

Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

Первое сообщение о ЧП поступило от пресс-службы КП "Киевский метрополитен", а именно о вероятном минировании станций.

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что информация от посторонних лиц поступила в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.