Встановлено особу стрілка на мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Особу чоловіка, який погрожує підірвати міст метро у Києві, встановлено. Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в коментарі УНН.
“Особу встановлено”, — сказав Шевченко.
Водночас він зазначив, що МВС не буде розкривати особи.
На питання про те, чи проводяться слідчі дії за місцем проживання зазначеної особи співрозмовник повідомив, що “проводиться цілий комплекс слідчих дій”.
Зазначимо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що міст Метро замінував житель Сімферополя.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що: “На мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро”. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.