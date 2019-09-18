Установлена личность стрелка на мосту Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Личность мужчины, который угрожает взорвать мост метро в Киеве, установлена. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии УНН.
“Личность установлена”, — сказал Шевченко.
В то же время он отметил, что МВД не будет раскрывать личности.
На вопрос о том, проводятся следственные действия по месту жительства указанного лица собеседник сообщил, что “проводится целый комплекс следственных действий”.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что мост Метро заминировал житель Симферополя.
Как сообщал УНН, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.
Первое сообщение о ЧП поступило от прессслужбы КП “Киевский метрополитен”, а именно о вероятном минировании станций.
Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что: “Информация от посторонних лиц поступило в 16:05 о том, что на мосту какой-то человек, с якобы похожими на оружие средствами, угрожает взорвать мост. Службы с обеих сторон выехали”.
В комментарии УНН, представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что: “На мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро”. По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.