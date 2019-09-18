Невідомий у Києві на мосту Метро влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. За попередньою інформацією, невідомий, що погрожував підірвати міст Метро, здійснив кілька пострілів в повітря. Про це сказав у коментарі УНН речник Нацполіції України Ярослав Тракало.
“На мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро”, — сказав Тракало.
З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що у Києві на мосту Метро чоловік погрожує влаштувати вибух.