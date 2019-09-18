Неизвестный в Киеве на мосту Метро устроил стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По предварительной информации, неизвестный, угрожавший взорвать мост Метро, произвел несколько выстрелов в воздух. Об этом сказал в УНН комментарии пресс-службы Нацполиции Украины Ярослав Тракало.
"На мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро", - сказал Тракало.
По его словам, движение по мосту перекрыто, территория оцеплена, на месте работают правоохранители.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Киеве на мосту Метро мужчина угрожает устроить взрыв.