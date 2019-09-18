Загроза вибуху на столичному мосту Метро: у Києві проводять спецоперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Києві проводять спеціальну поліцейську операцію через те, що на мосту Метро невідомий погрожує вибухом. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Києва у Facebook.
“Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представники усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито”, — повідомив Крищенко.
Також, правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план. Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, у Києві на мосту Метро чоловік погрожує влаштувати вибух.