Угроза взрыва на столичном мосту Метро: в Киеве проводят спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киеве проводят специальную полицейскую операцию из-за того, что на мосту Метро неизвестный угрожает взрывом. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.
"Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто", - сообщил Корищенко.
Также правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
Напомним, в Киеве на мосту Метро мужчина угрожает устроить взрыв.