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Загроза вибуху на мосту Метро: зловмисник збив поліцейський дрон

Загроза вибуху на мосту Метро: зловмисник збив поліцейський дрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро у Києві, збив безпілотник, який запустили правоохоронці, повідомляє УНН з посиланням на інформацію отриману від поліції діалогу.

Повідомлялося, що чоловік здійснив кілька пострілів. Ймовірно ці постріли були спрямовані на те щоб збити дрон, що був запущений правоохоронцями для розвідки ситуації на мосту. Міст Метро перекритий правоохоронцями з обох берегів Києва.

Нагадаємо, у Києві на мосту Метро чоловік погрожує влаштувати вибух.
Правоохоронці проводять спецоперацію. Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Дії невідомого кваліфіковані, як підготовка до теракту.

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