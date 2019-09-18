Угроза взрыва на мосту Метро: злоумышленник сбил полицейский дрон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мужчина, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, сбил беспилотник, запущенный правоохранителями, сообщает УНН со ссылкой на информацию, полученную от полиции диалога.
Сообщалось, что мужчина совершил несколько выстрелов. Вероятно эти выстрелы были направлены на то, чтобы сбить дрон, который был запущен правоохранителями для разведки ситуации на мосту. Мост Метро перекрыт правоохранителями с обоих берегов Киева.
Напомним, в Киеве на мосту Метро человек угрожает устроить взрыв. Правоохранители проводят спецоперацию. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
Действия неизвестного квалифицированы как подготовка к теракту.