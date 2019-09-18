Мінера мосту Метро затримували близько 300 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, було задіяно близько 300-350 осіб. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
"У спецоперації було задіяно, включаючи Нацгвардію, близько 300 поліцейських, нацгвардійців, наряди ДСНС, річкова поліція, СБУ. Я б сказав 300-350 осіб“,- сказав Крищенко.
Нагадаємо, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що: “На мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро”.
Як стало відомо, чоловік збив безпілотник, який запустили правоохоронці.
У решті решт, мінера на мосту Метро затримали. Ним виявився колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку. Також деякі ЗМІ повідомляли, що він житель окупованого Сімферополя.