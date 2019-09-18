Минера моста Метро задерживали около 300 правоохранителей

"В спецоперации были задействованы, включая Нацгвардию, около 300 полицейских, нацгвардийцив, наряды ГСЧС, речная полиция, СБУ. Я бы сказал 300-350 человек", - сказал Корищенко.

Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Как стало известно, мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Им оказался бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку. Также некоторые СМИ сообщали, что он житель оккупированного Симферополя.