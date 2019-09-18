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Минера моста Метро задерживали около 300 правоохранителей

Минера моста Метро задерживали около 300 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 13663 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В спецоперации по задержанию мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, было задействовано около 300-350 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко журналистам, передает корреспондент УНН.

"В спецоперации были задействованы, включая Нацгвардию, около 300 полицейских, нацгвардийцив, наряды ГСЧС, речная полиция, СБУ. Я бы сказал 300-350 человек", - сказал Корищенко.

Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр.

В комментарии УНН представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало отметил, что на мосту Метро гражданин, по предварительной информации, совершил несколько выстрелов в воздух и угрожает взорвать мост Метро.

Как стало известно, мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители.

В конце концов, минера на мосту Метро задержали. Им оказался бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку. Также некоторые СМИ сообщали, что он житель оккупированного Симферополя.

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