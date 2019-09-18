Міст Метро хотів підірвати уродженець Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловік, що погрожував підірвати міст Метро, народився у Сімферополі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
“Так, він народився в Сімферополі”, — підтвердив він.
Зі слів Крищенка, затримали чоловіка на мосту, біля його автомобіля.
“Візуально і вербально, він був під дією якихось,... на мою думку і виходячи з мого досвіду, він щось вживав. Але ми проведемо експертизу і візьмемо у нього аналізи”, — додав начальник Головного управління Нацполіції.
Раніше Крищенко повідомив, що затриманий виявився колишнім військовим.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що: “Інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст. Служби з обох сторін виїхали”.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що: “На мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро”. З його слів, рух по мосту перекрито, територія очеплена, на місці працюють правоохоронці.
Наразі рух на мосту було відновлено.