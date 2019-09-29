Возле столичного Майдана Независимости мужчина угрожает прыгнуть с крыши многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. На крышу здания у столичного Майдана Независимости вылез человек, который угрожает прыгнуть, передает УНН.
На крыше здания по адресу Крещатик 7/11, находящегося напротив Дома Профсоюзов, находится мужчина, который угрожает прыгнуть. Вокруг здания начали собираться люди. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, спасатели, а также работники правоохранительных органов.
Сам мужчина, находящийся на крыше, периодически выкрикивает что-то или в сторону работников полиции, или к людям, которые скопилсиь снизу. Сотрудники полиции пытаются вести переговоры с мужчиной.
Сама территория вокруг здания огражена специальной лентой.
Напомним, Алексей Бельку, который угрожал 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве, сообщено о подозрении по двум статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. А недавно, 25 сентября, о минировании моста Метро сообщила школьница: она, по ее словам, видела подобное событие в новостях и решила пошутить.