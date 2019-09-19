Мінеру столичного мосту Метро повідомили про підозру за двома статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Чоловіку, який вчора погрожував підірвати міст Метро у Києві, повідомлено про підозру за двома статтями. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"У прокуратурі вже погоджено підозру у скоєнні злочинів за ч.4 ст. 296 – хуліганство. Та ст. 259 - неправдиве повідомлення про замінування. Звинувачення у підготовці до терористичного акту, як було відразу порушено кримінальне провадження, поліція пред’являти йому не буде, це узгоджена позиція прокуратурою міста", - сказав Крищенко.
Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на сході України.