Міністерство у справах ветеранів захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
“Водночас, Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белько як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства”, — зазначили у міністерстві.
У відомстві також додали, що: “Команда Міністерства уважно стежитиме за перебігом подій та інформуватиме суспільство, коли про цю ситуацію з’явиться більше достовірної інформації”.
Як писав УНН, речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів подробиці спецоперації по знешкодженню військового, що хотів підірвати міст Метро у Києві.