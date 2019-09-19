Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы минера столичного моста Метро

“Вместе с тем, Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом”, — отметили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что: “Команда Министерства будет внимательно следить за ходом событий и информировать общество, когда об этой ситуации появится больше достоверной информации”.

Как писал УНН, представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробности спецоперации по обезвреживанию военного хотел взорвать мост Метро в Киеве.