В ГПУ объяснили, почему допросили П.Порошенко 18, а не 29 ноября (дополнено)

ukru
15 марта, 19:03 • 108549 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148240 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126564 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119876 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106581 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102295 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96380 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126627 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128469 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127422 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 44207 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 39540 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 62725 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 47678 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 25633 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 126627 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 126521 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 263358 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292621 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106219 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128469 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112324 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129534 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131506 просмотра
Актуальное
В ГПУ объяснили, почему допросили П.Порошенко 18, а не 29 ноября (дополнено)

В ГПУ объяснили, почему допросили П.Порошенко 18, а не 29 ноября (дополнено)

Киев • УНН

 • 9008 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире " 112 Украина " объяснил, что Президент Украины Петр Порошенко вчера дал показания следователям, поскольку появилось свободное "окно" в графике, передает УНН.

"Действительно, вчера состоялся допрос. Как я ранее сообщал, что принципиальное согласие (П.Порошенко - ред ..) было получено ранее. Вся проблема была в "окне", времени, которое Президент может выделить для допроса. Вчера появилась такая возможность. Конечно мы ею воспользовались, не дожидаясь 29 ноября ", отметил С.Горбатюк, добавив, что следователи 18 ноября провели допрос.

Кроме того, С.Горбатюк подчеркнул, что важен сам факт допроса, а не дата.

Напомним, ранее планировалось, что допрос состоится 29 ноября.

Ранее в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы