В ГПУ объяснили, почему допросили П.Порошенко 18, а не 29 ноября (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире " 112 Украина " объяснил, что Президент Украины Петр Порошенко вчера дал показания следователям, поскольку появилось свободное "окно" в графике, передает УНН.
"Действительно, вчера состоялся допрос. Как я ранее сообщал, что принципиальное согласие (П.Порошенко - ред ..) было получено ранее. Вся проблема была в "окне", времени, которое Президент может выделить для допроса. Вчера появилась такая возможность. Конечно мы ею воспользовались, не дожидаясь 29 ноября ", отметил С.Горбатюк, добавив, что следователи 18 ноября провели допрос.
Кроме того, С.Горбатюк подчеркнул, что важен сам факт допроса, а не дата.
Напомним, ранее планировалось, что допрос состоится 29 ноября.
Ранее в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.
Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.
Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.