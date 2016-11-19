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У ГПУ пояснили, чому допитали П.Порошенка 18, а не 29 листопада (доповнено)

У ГПУ пояснили, чому допитали П.Порошенка 18, а не 29 листопада (доповнено)

Київ • УНН

 • 9019 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі “112 Україна” пояснив, що Президент України Петро Порошенко учора надав свідчення слідчим, оскільки з’явилось вільне “вікно” у графіку, передає УНН.

“Дійсно, вчора відбувся допит. Як я раніше повідомляв, що принципова згода (П.Порошенка — ред..) була отримана раніше. Уся проблема була у „вікні“, часі, який Президент може виділити для допиту. Учора з’явилась така можливість. Звісно ми нею скористались, не очікуючи 29 листопада”, зазначив С.Горбатюк, додавши, що слідчі 18 листопада провели допит.

Крім того, С.Горбатюк наголосив, що важливий сам факт допиту, а не дата.

Нагадаємо, раніше планувалась, що допит відбудеться 29 листопада.

Раніше в АП підтвердили інформацію про те, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану 18 листопада.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

 

Українські Національні Новини

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