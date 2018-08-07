В ГПУ не исключили, что освобожденному с РФ Костенко предложат сделку со следствием
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Освобожденному с российского заключения активисту Александру Костенко, в отношении которого есть нарушеное уголовное производство в Украине, могут предложить сделку со следствием. Об этом сообщил УНН спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Расследование (по Костенку - ред.) не завершено, оно было приостановлено. В случае продолжения Национальной полицией этого уголовного производства, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева. Мы также не исключаем, что господину Костенко будет предложена сделка со следствием", - сказал спикер ГПУ.
Лысенко также рассказал, что в свое время Служба безопасности Украины начинала расследование уголовного производства в отношении Костенко, но впоследствии передала производства в Нацполицию. Следствие осуществляет полиция Святошинского района Киева.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ и в настоящее время направляется в Москву.
6 августа Костенко прибыл в Киев.
Напомним, в 2014 году Служба безопасности Украины задержала Александра Костенко и Станислава Краснова за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.