У ГПУ не виключили, що звільненому з РФ Костенку запропонують угоду зі слідством

"Розслідування (щодо Костенка - ред.) не завершено, воно було призупинено. У разі продовження Національною поліцією цього кримінального провадження, процесуальне керівництво буде здійснювати прокуратура Києва. Ми також не виключаємо, що пану Костенку буде запропонована угода зі слідством", - сказав речник ГПУ.



Лисенко також розповів, що свого часу Служба безпеки України розпочинала розслідування кримінального провадження щодо Костенка, але згодом передала провадження до Нацполіції. Слідство здійснює поліція Святошинського району Києва.



Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ і наразі прямує до Москви.



6 серпня Костенко прибув до Києва.



Нагадаємо, у 2014 році Служба безпеки України затримала Олександра Костенка та Станіслава Краснова за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.