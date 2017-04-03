В отеле возле Ровно бросили гранату

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78655 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111455 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169728 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115268 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106154 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107381 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103827 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160277 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В отеле возле Ровно бросили гранату

В отеле возле Ровно бросили гранату

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрыв прогремел в полночь на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка рядом с Ровно. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Неизвестные лица бросили гранату "РГД-5", в результате взрыва повреждены два автомобиля посетителей.

Осколки посекли автомобиль Opel Antara 46-летний львовянина и автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.

По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве.

Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области 2 апреля мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате.

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