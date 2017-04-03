В отеле возле Ровно бросили гранату
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрыв прогремел в полночь на территории гостиничного комплекса в селе Колоденка рядом с Ровно. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Неизвестные лица бросили гранату "РГД-5", в результате взрыва повреждены два автомобиля посетителей.
Осколки посекли автомобиль Opel Antara 46-летний львовянина и автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.
По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве.
Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Бахмуте Донецкой области 2 апреля мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате.