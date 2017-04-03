В отеле возле Ровно бросили гранату

Неизвестные лица бросили гранату "РГД-5", в результате взрыва повреждены два автомобиля посетителей.

Осколки посекли автомобиль Opel Antara 46-летний львовянина и автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий 35-летнему киевлянину. Водители направлялись во Львов и в Киев по личным делам и остановились в гостиничном комплексе.

По части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве.

Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области 2 апреля мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате.