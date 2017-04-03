У готелі біля Рівного кинули гранату

Невідомі особи кинули гранату “РГД-5”, внаслідок вибуху пошкоджено два автомобілі відвідувачів.

Осколки посікли автомобілі Opel Antara 46-річного львів’янина та Skoda Octavia, що належить 35-річному киянину. Водії прямували до Львова та до Києва в особистих справах та зупинилися у готельному комплексі.

За частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Поліцейські проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб зловмисників. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області 2 квітня чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавшись на гранаті.