У готелі біля Рівного кинули гранату
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вибух пролунав опівночі на території готельного комплексу в селі Колоденка поряд із Рівним. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Невідомі особи кинули гранату “РГД-5”, внаслідок вибуху пошкоджено два автомобілі відвідувачів.
Осколки посікли автомобілі Opel Antara 46-річного львів’янина та Skoda Octavia, що належить 35-річному киянину. Водії прямували до Львова та до Києва в особистих справах та зупинилися у готельному комплексі.
За частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Поліцейські проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб зловмисників. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Бахмуті Донецької області 2 квітня чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавшись на гранаті.