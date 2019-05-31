В Горловке женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Горловке во время обстрела боевиков ранения получили женщина и ребенок. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
В ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 30 мая текущего года команда Миссии констатировала факт обстрела по улице Покыдька, дом 13 в городе Горловка, что на неподконтрольной правительству Украины территории.
По оценке наблюдателей, повреждения были вызваны взрывом снаряда из вооружения выпущенного с северного направления.
"Во время пребывания в данном доме № 13 по улице Покыдька наблюдатели видели женщину (30 лет) и девочку (5 лет) с порезом над ее левой бровью. По словам женщины, поздно вечером 27 мая вся семья была дома, когда извне раздался взрыв. Она рассказала, что на момент взрыва в гостиной находилась ее свекровь, которая в результате обстрела получила ранение головы, плеча и руки и ее в тот же вечер доставили в больницу в городе Горловка. Кроме того женщина отметила, что ее дочь, которая случайно порезался осколками стекла из дверей гостиной доставили в больницу в следующий вечер, из-за длительного стрессового состояния после инцидента", - говорится в сообщении.
В СЦКК добавили, что недопустимые действия незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, что являются агрессивно настроенными, специально располагают свои позиции рядом с жилыми домами, обстреливают и держат в страхе и напряжении мирное население, прячась за спинами детей и пожилых людей, пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а таким образом прикрывают свои преступления против человечества.
"При детальном изучении топографического положения поврежденного дома, относительно соседних в населенном пункте Горловка, расстояния до позиций Вооруженных Сил Украины и ЗФ РФ, а также указанного направления из которого велся обстрел, становится очевидным тот факт, что данные повреждения могли стать следствием лишь стрельбы из позиций оккупационных войск РФ", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.
Напомним, на Донбассе зафиксировано вражеский обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском Донецкой области, пострадавших среди сотрудников рабочей смены не обнаружено.