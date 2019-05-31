СЦКК: бойовики обстріляли підприємство на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На Донбасі зафіксовано ворожий обстріл території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" у Новолуганському Донецької області, постраждалих серед працівників робочої зміни не виявлено. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань РФ населених пунктів вздовж лінії розмежування. Активні бойові дії російсько-окупаційних військ створюють загрозу життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу", - зазначили в СЦКК.
Так, 30 травня спостережною групою "Світлодарськ" української сторони СЦКК на фото зафіксувано факт обстрілу технічної території ТОВ "Бахмутський аграрний союз".
"За результатами фотофіксації встановлено, що 29 травня 2019 о 18:50 з боку збройних формувань РФ із напрямку Доломітне здійснено обстріл території ТОВ "Бахмутський аграрний союз" із автоматичного станкового гранатомету (АГС). На місці обстрілу спостережною групою "Світлодарськ" УС СЦКК зафіксовано пошкодження покрівлі виробничих приміщень", - вказали в СЦКК.
Як зазначається, "постраждалих серед працівників робочої зміни не виявлено".
"Вказані факти свідчать про свідоме порушення збройних формувань РФ всіх можливих принципів гуманітарного права", - підкреслили в СЦКК.
Нагадаємо, 30 травня бойовики здійснили вісім обстрілів позицій українських військових, є поранені.