ООС: бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових, є поранені

КИЇВ. 31 травня. УНН. 30 травня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.