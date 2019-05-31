ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- возле села Водяное — из минометов калибра 120 мм;
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- вблизи населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
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- в районе населенного пункта Опытное — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи населенного пункта Пищевик — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:
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- вблизи населенного пункта Новолуганское — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
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- у населенного пункта Крымское — из минометов калибра 82 мм.
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Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток” противник совершил два обстрелы позиций украинских защитников:
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- вблизи села Водяное — из минометов калибра 82 мм;
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- у города Красногоровка — из гранатометов различных систем.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Майское из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.